Под Тюменью бойцы Росгвардии задержали с поличным грабителя с ножом

4 Апр 2020 2020-04-04T13:43:54+03:00

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Бойцы Росгвардии задержали в Боровском злоумышленника, который в течение часа пытался ограбить автозаправочную станцию и два магазина. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сигнал «тревога» с автозаправки поступил на пульт централизованной охраны Росгвардии рано утром. На место оперативно прибыл наряд группы задержания.

По словам оператора, в помещение заходил подозрительный мужчина, который оглядывался по сторонам. Из кармана его куртки виднелась рукоятка ножа, но из-за того, что посетителей было много, ему пришлось выйти.

Старший группы вместе с бойцами обследовал прилегающую территорию и опросил прохожих. Одна из женщин указала направление, в котором скрылся похожий на разыскиваемого мужчина. На служебном автомобиле правоохранители подъехали к ближайшему продуктовому магазину, продавцы которого рассказали, что несколько минут назад мужчина с ножом требовал у них выручку. Желаемого он не получил, поэтому отправился в соседнюю торговую точку.

Росгвардейцы проследовали в ближайший павильон, где увидели подозреваемого. В эти минуты он забирал деньги из кассы, угрожая продавцу ножом. На требования правоохранителей нападавший сложил оружие и поднял руки вверх.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU