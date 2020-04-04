Тюменцам напоминают, что запрещено сжигать сухую траву
Тюменские пожарные напоминают жителям региона о запрете на сжигание сухой прошлогодней травы, ведь это может привести к трагическим последствиям. Особенно это актуально сейчас, когда сошёл снег, а многие пенсионеры время самоизоляции проводят на садовых участках, расчищая огород к новым посадкам.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергея Юсько, старую траву нужно сгрести граблями и выбросить в компостную яму. Если нет других вариантов, кроме как сжечь сухостой, то делать это можно только в металлической бочке.
– Она должна располагаться на удалении 20 метров от строений. После того как вы подожгли содержимое бочки, ее необходимо накрыть листом железа, чтобы искры не вылетали и не произошло случайное возгорание, – отметил он.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима может грозить штрафом:
– от 2 до 4 тысяч рублей – для граждан;
– от 30 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц;
– от 200 до 400 тысяч рублей – для юридических лиц.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновные могут понести уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU