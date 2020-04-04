Тюменцам напоминают, что запрещено сжигать сухую траву

4 Апр 2020 2020-04-04T13:59:04+03:00

Это может привести к тяжёлым последствиям

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Тюменские пожарные напоминают жителям региона о запрете на сжигание сухой прошлогодней травы, ведь это может привести к трагическим последствиям. Особенно это актуально сейчас, когда сошёл снег, а многие пенсионеры время самоизоляции проводят на садовых участках, расчищая огород к новым посадкам.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергея Юсько, старую траву нужно сгрести граблями и выбросить в компостную яму. Если нет других вариантов, кроме как сжечь сухостой, то делать это можно только в металлической бочке.

– Она должна располагаться на удалении 20 метров от строений. После того как вы подожгли содержимое бочки, ее необходимо накрыть листом железа, чтобы искры не вылетали и не произошло случайное возгорание, – отметил он.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима может грозить штрафом:

– от 2 до 4 тысяч рублей – для граждан;

– от 30 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц;

– от 200 до 400 тысяч рублей – для юридических лиц.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновные могут понести уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU