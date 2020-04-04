2020-04-04T12:22:00+03:00
Спорт

В ФК «Тюмень» вернётся 31-летний форвард

Правда, только после режима самоизоляции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В ФК «Тюмень» вернётся 31-летний форвард. Фото: ФК "Тюмень" во VKВ ФК «Тюмень» вернётся 31-летний форвард. Фото: ФК "Тюмень" во VK
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После того, как завершится режим самоизоляции и возобновятся тренировки по футболу, в ФК «Тюмень» вернётся 31-летний Максим Вотинов. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром команды, отметившись семью забитыми мячами в ФНЛ. Правда, из-за травм ему пришлось пропустить много игр. После того, как Макс покинул «Тюмень», он отправился в «Елгаву», с которой дошёл до финала Кубка Латвии. По данным «Вслух.ру», и в этой команде он отметился семью голами (4 в чемпионате и 3 – в Кубке).

Сейчас футбольный клуб находится на карантине после третьего тренировочного сбора в Турции. В 2020 году команда провела 3 сбора под руководством нового тренера Игоря Меньщикова. По его словам, последние контрольные матчи показали, что ФК сейчас на ходу.

- Все футболисты поняли принципы игры нашей команды. Жаль, что продолжение сезона откладывается, - отметил тренер.

Отметим, что во время вынужденной изоляции спортсмены занимаются фитнесом на дому и занятиями на силовую выносливость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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