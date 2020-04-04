Тюменские предприятия адаптируются к работе в новом для себя режиме

4 Апр 2020 2020-04-04T11:50:55+03:00

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Аграрии Тюменского района адаптируются к работе в новом для себя режиме. По словам заместителя начальника управления АПК Тюменского района Валерия Герасимова, в связи с ситуацией из-за коронавируса усилены меры по дезинфекции, введён масочный режим. Некоторые предприятия сменили структуры сбыта.

- Школы, например, переведены на удаленный режим и, соответственно, тем, кто поставлял им продукцию, приходится искать новые пути ее реализации. В остальном у крупных сельхозпроизводителей ситуация мало чем отличается от той, которая наблюдалась год назад, - цитирует Валерия Герасимова департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Как рассказала директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко, ещё до истории с коронавирусом предприятие объявило у себя Год безопасности. По её словам, на птицефабрике есть дезинфицирующие средства, т.к. без этого невозможно представить деятельность современных производств.

- На птицефабрике в приоритете модернизация санпропускников и дезбарьеров. Конечно, есть и дополнительные меры. Сейчас добавили медицинский осмотр сотрудников при входе на территорию, который включает в себя и термоконтроль. Кроме того, часть офиса сейчас работает удалённо, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU