Спорт против вируса: тюменцы благодарны спортсменам за утренние онлайн-зарядки

4 Апр 2020 2020-04-04T10:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Трансляции зарядок проходят в одном из самых популярных городских пабликов во «ВКонтакте» - «Тюмень». Проект здорового образа жизни реализуется при поддержке мясного бренда «Ишимский» и спортивного клуба «CrossFit GUDRON».

В течение недели зарядку для горожан и всех пользователей Сети проводили тренеры, мастера спорта и победители Всероссийских и Международных соревнований по разным видам спорта: греко-римская борьба, тхэквондо, дзюдо, художественная гимнастика и черлидинг. Функциональные упражнения направлены на поддержание физической формы, укрепление здоровья и иммунитета.

Многие подписчики тюменского паблика оценили идею и оставляют благодарности под утренними трансляциями.

- Спасибо нашим спортсменам за отличный утренний настрой. Ребята, вы - молодцы, продолжайте зарядки. Тюмень с вами! - написал в комментариях Роман Иванов.

- Разминка - класс! Мне 50 лет, а все сделала правильно. Как раз отличные упражнения для утренней растяжки. Возьму на вооружение! – сообщила Марина Белицкая.

Среди тех, кто ежедневно занимается зарядкой в онлайн-режиме, можно встретить жителей и других городов. Например, Елена Родимова - педагог из Самары. Женщина поделилась, что регулярно отправляет зарядки своим ученикам.

- Мы рады, что инициатива наших медиапартнеров, поддержанная нами, получила такой широкий и позитивный отклик. Поэтому решили и в течение предстоящей недели совместно проводить для вас утреннюю онлайн-зарядку. Сейчас #лучшедома, мясной бренд «Ишимский» всегда и везде с вами! – прокомментировала пиар-специалист агрохолдинга «Юбилейный» Вера Казанцева.

- Карантин – это не шутки. Самоизоляция введена не для негодования, а для того, чтобы победили этот страшный коронавирус. Так давайте же победим его вместе, - обратился к зрителям в ходе сегодняшней трансляции Владимир Ильницкий, руководитель спортклуба «CrossFit GUDRON».

Серебряный призер первенства мира по греко-римской борьбе также добавил, что сейчас, пока все находятся дома, самое время начать всесторонне развиваться:

- Друзья, главное – не скучайте! Работайте над собой, укрепляйте семейные ценности, занимайтесь со своими детьми. И не забывайте присоединяться к нашей зарядке!

Если вы хотите быть бодрыми и активными, переходите по этой ссылке. Утренняя зарядка вновь стартует с понедельника в 8:30.