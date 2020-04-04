Тюменцы могут посещать открытые лекции и мастер-классы в режиме онлайн

4 Апр 2020 2020-04-04T09:05:46+03:00

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Открытые лекции и мастер-классы в онлайн-формате проводят для жителей региона спикеры пространства коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Все желающие могут задать интересующие вопросы и получить профессиональную консультацию в прямом эфире.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», вебинары, стартовавшие 1 апреля, делятся на четыре направления. В частности, для школьников и студентов, для предпринимателей, для родителей и педагогов, а также для широкой аудитории. Первая тема – «Эффектная и эффективная презентация. 7 шагов к успеху» от Вячеслава Варлакова. Вторая – тема самозанятости от экспертов инвестиционного агентства Тюменской области.

Следующий мастер-класс по созданию интерактивных презентаций проведёт 6 апреля Центр робототехники и АСУ. Представители расскажут о возможностях, которые дают робототехнические соревнования, а школьники научатся распознавать рукописные цифры.

Зарегистрироваться на встречу можно здесь. Не забывайте выбирать «Тюмень» при поиске.

ИСТОЧНИК KP.RU