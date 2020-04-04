Самозанятые тюменцы могут превратить хобби в профессию

4 Апр 2020 2020-04-04T07:01:21+03:00

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Молодая тюменская мама Ирина Х., при содействии службы занятости, превратила своё хобби в успешный бизнес. Когда женщина ушла в декрет, она стала мастерить украшения, интересоваться ювелирной модой и участвовать в онлайн мастер-классах. Сегодня у тюменки есть своя мастерская, страничка в «Инстаграме» и база постоянных покупателей. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, превратить хобби в профессию Ирине помогла программа самозанятости.

Ирина считает, что одна из главных составляющих любого дела – качество продукта и отношение к клиенту. По её словам, отсюда складывается репутация, которая работает на тебя.

- Хорошо сделать какой-то продукт – недостаточно, нужно уметь продать его. В этом мне пригодился прошлый опыт работы – по образованию я менеджер по продажам. Всё, что я делаю, действительно мне нравится, начиная с создания дизайна украшений и заканчивая написанием текстов и подбором фото для Инстаграм, - рассказала Ирина.

Даже сейчас, в условиях ограничительных мер из-за коронавируса, можно обдумать возможные сферы будущей деятельности и проконсультироваться по телефону со специалистами центров занятости населения по месту жительства.

Все контакты можно найти на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU