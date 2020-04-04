Тюменцам рассказали, как справиться с бездорожьем в коттеджных поселках

4 Апр 2020 2020-04-04T06:13:58+03:00

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За красивым названием «коттеджный поселок» зачастую скрывается отсутствие инфраструктуры и дорог. Особенно остро проблема чувствуется именно сейчас, когда снег стаял, а подъездные пути к частным домам превратились в непролазную грязь.

Устав от бездорожья нередко жители окраин города и Тюменского района решаются скинуться с соседями на стройматериалы – битый кирпич, срезку, щебень, песок – и отсыпают проезды самостоятельно. Но можно ли это делать без угрозы штрафа?

В пресс-службе тюменского исполкома Общероссийского народного фронта прокомментировали ситуацию. По данным ведомства в целом тюменские дороги одни из лучших, но проблема есть в новых нарезках. Здесь зачастую частник выкупает несколько гектаров земли, размежовывает ее и продает желающим построить частный дом. Со временем люди понимают, что есть проблема с дорогами и начинают жаловаться в администрацию. А на самом деле оказывается, что территория, по которой должна идти улица, в частной собственности. Это значит, что также, как мы не можем распоряжаться в чужом огороде, делать там тропинки и высаживать картошку, так и государство, в лице администрации города или района, не может ничего делать с этой землей. Нужно, чтобы владельцы участков нашли человека, у которого покупали недвижимость, а он должен передать землю под дороги в муниципальную собственность. Только после этого государство имеет право что-то на этом участке строить.

Пока этого не произошло, и земля под улицей в частной собственности, ее можно отсыпать жителям самостоятельно. Никаких штрафов в такой ситуации быть не может, потому что жители обустраивали не муниципальную дорогу. Посмотреть, находится ли территория на балансе администрации или в частной собственности, можно на публичной кадастровой карте. Найдите на ней свой земельный надел и смотрите, есть ли рядом выделенный участок для улично-дорожной сети, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

Главное перед решительными действиями обратитесь в администрацию своего поселка/района/города, они чаще всего идут навстречу жителям и пытаются помочь, например, отправляют грейдер разровнять проезд. Помочь решить вопрос и дать советы готовы и в штабе ОНФ, к ним можно обратиться через официальную страницу.

ИСТОЧНИК KP.RU