4 Апр 2020 2020-04-04T05:36:07+03:00

Погода в Тюмени 4 апреля: в День Василия Капельника существенно потеплеет Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 4 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6… C, днём +7…+12… C.

По народному календарю 4 апреля – День Василия Тёплого (Капельника), в честь священномученика Василия Анкирского, жившего в IV веке. Прозвище Василия связано с наступлением тёплых и солнечных дней.

В этот день на Руси хозяйки пекли калачики, символизирующие солнце. Такое лакомство можно приготовить и сегодня.

На Василия гадали на солнце. Если оно всходит в красных кругах – значит, будет хороший урожай. Если над городом синие облака – значит, придёт тепло и дождь. Таяние снега с северной стороны муравейника означает тёплое и долгое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU