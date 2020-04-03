3 Апр 2020 2020-04-03T22:59:45+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 апреля 2020 года составляет семь человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 апреля 2020 года. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 апреля 2020 года составляет семь человек.

За последние сутки число больных тюменцев увеличилось на пять человек, двое выписаны. По сообщению оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 29 человек, из них у пяти пришло лабораторное подтверждение положительного результата на новую инфекцию. К этому моменту они уже находились в больнице, получали лечение.

– Все зараженные находились под контролем, хотя первичные анализы были отрицательные. Но их берут несколько раз, и повторные показали положительный результат. Сейчас трое из пяти находятся в состоянии средней тяжести – это не удовлетворительное состояние, это тяжелые последствия от инфекции. Люди возрастные и отягощены другими заболеваниями. Не зря мы просим оставаться дома и детей, и молодых людей, и взрослых граждан 65+. Успокаиваться, если вы, сдав анализ на коронавирус, получили первый отрицательный результат, не стоит, – отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

Так, за сутки выздоровели 46 человек: Москва – 28, Самарская область – 5, Республика Татарстан – 4, Республика Башкортостан – 4, Пермский край – 2, ХМАО-Югра – 2, Ульяновская область – 1.

Также за сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU