2020-04-03T17:51:46+03:00
Общество

В Тюмени начали печатать респираторы на 3Д-принтере

Проектные чертежи в открытом доступе
Руслан Савинов
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В Тюмени начали печатать респираторы на 3Д-принтереВ Тюмени начали печатать респираторы на 3Д-принтереФото: pixabay.com
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Тюменец Василий Петров усовершенствовал 3Д-модель респиратора, которая находится в открытом доступе. Производство респираторов начали в проектной лаборатории центра робототехники в Тюменском Технопарке.

- Респиратор делается из безопасного для человека PLA-пластика с помощью 3Д-печати. В качестве фильтрующего элемента в нем используются обычные ватные диски, которые легко меняются и могут быть пропитаны дезинфицирующим средством, - пояснил резидент ФабЛаба ТюмГУ Василий Петров.

Он отметил, что любой, у кого есть 3Д-принтер, может напечатать такой респиратор. Заботливые разработчики выложили несколько типов взрослых и детских масок в свободный доступ

ИСТОЧНИК KP.RU

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