Выплаты пособий и льгот автоматически продлили в Тюменской области до 1 октября
Выплаты региональных соцпособий и льгот, действие которых с 1 марта окончилось, автоматически продлили до 1 октября 2020 года. Об этом стало известно от заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной.
Важное уточнение: никаких дополнительных подтверждений и справок собирать и нести никуда не нужно!
Речь идет о таких выплатах, как пособие на ребенка, ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, льготное обеспечение лекарствами, льготный проезд.
Также в этот перечень входит возмещение расходов на оплату жилья и коммуналки и обращение с ТКО.
Кроме того, органы соцзащиты в ближайшие полгода не будут принимать решений о приостановлении мер соцподдержки по возмещению расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирниках в случае наличия у льготника задолженности.
Меры региональной соцподдержки в период борьбы с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU