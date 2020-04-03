3 Апр 2020 2020-04-03T15:48:27+03:00

Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать налоговая с 6 по 30 апреля 2020 года. Фото - pixabay.com.

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Рассказываем, как будет работать налоговая с 6 по 30 апреля 2020 года. В этот период ведомство переходит на особый режим работы.

Так, в эти дни налоговые органы Тюменской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности на бумажном носителе лично от налогоплательщиков, осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы.

– Документы должны быть упакованы в конверты, с указанием номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Обратиться можно и в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или позвонив по федеральному бесплатному номеру Единого контакт-центра 8-800-222-22-22, – сообщили в УФНС России по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что бизнесмены и организации могут взаимодействовать с налоговыми инспекциями при помощи «Личного кабинета юридического лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя», а также по телекоммуникационным каналам связи в порядке официального электронного документооборота.

ИСТОЧНИК KP.RU