Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать налоговая с 6 по 30 апреля 2020 года
Рассказываем, как будет работать налоговая с 6 по 30 апреля 2020 года. В этот период ведомство переходит на особый режим работы.
Так, в эти дни налоговые органы Тюменской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности на бумажном носителе лично от налогоплательщиков, осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы.
– Документы должны быть упакованы в конверты, с указанием номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Обратиться можно и в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или позвонив по федеральному бесплатному номеру Единого контакт-центра 8-800-222-22-22, – сообщили в УФНС России по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что бизнесмены и организации могут взаимодействовать с налоговыми инспекциями при помощи «Личного кабинета юридического лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя», а также по телекоммуникационным каналам связи в порядке официального электронного документооборота.
ИСТОЧНИК KP.RU
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