2020-04-03T15:20:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени оштрафовали нарушителя карантина

Постановление пока не вступило в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафовали нарушителя карантина.В Тюмени оштрафовали нарушителя карантина.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени рассмотрено административное дело в отношении горожанина, который не стал соблюдать требование оставаться дома. Мужчину оштрафовали на пятьсот рублей.

– Как следует из материалов дела, житель Тюмени 16 марта прилетел в областной центр из Таиланда. Являясь лицом, возвратившимся из-за рубежа, он должен был соблюдать установленный в отношении него режим самоизоляции до 31 марта, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В ведомстве отметили, что беспечный горожанин 28 марта 11.00 не находился по адресу своего проживания. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских попросила жителей региона находиться в зоне самоизоляции, выходить только в ближайшие аптеки и магазины, не гулять просто так. По ее словам, сейчас очень много торговых точек перешли на работу в режиме онлайн, услугами которых можно пользоваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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