«Пригляделся и увидел очертания глаз»: тюменец рассказал о страшной находке на улице

3 Апр 2020 2020-04-03T14:07:51+03:00

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В Тюмени горожанин нашел на улице череп. Он лежал прямо на трубопроводе.

«Шел с девушкой по тротуару, думал вначале, мячик пробитый, пригляделся и увидел очертания глаз. Все ходят и всем пофиг, лежит прям на трубе. Вроде не розыгрыш», – рассказал в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» тюменец, уточнив, что не стал стучать по неожиданной находке.

Известно, что страшная находка лежала на трубе у одного из строений по улице 50 лет Октября. Следователями начата доследственная проверка, назначена соответствующая экспертиза.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" уникальную находку археологов изучают в тюменском институте проблем освоения Севера. В древнем кургане под Заводоуковском помимо захоронений других людей были обнаружены останки ребенка, мальчика 8-10 лет. Эта находка стала настоящим событием для ученых. Дело в том, что на детском черепе есть очевидные признаки хирургического вмешательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU