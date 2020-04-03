3 Апр 2020 2020-04-03T13:11:13+03:00

Более шести тысяч участников ВОВ и тружеников тыла увековечили на портале «Стена памяти». Фото - Тюменский областной поисковый центр.

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В электронном архиве фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, созданном Тюменским областным поисковым центром, опубликовано шесть тысяч имен защитников Отечества. Портал «Стена памяти» был разработан в 2013 году с целью увековечения памяти о героях.

– Жители Тюмени и школьники принимают участие в проекте: отправляют фотографии, анкеты, документы членов семьи, воевавших на фронте или ковавших победу в тылу. Специалисты и добровольцы помогают в поиске дополнительных сведений через электронные базы данных «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал» и публикуют информацию на интернет-портале, – сообщили в Тюменском областном поисковом центре.

Отметим, что каждый желающий может добавить на портале данные о своем родственнике самостоятельно (нажав на главной странице кнопку «Добавить человека» или обратившись за помощью к специалистам областного поискового центра).

ИСТОЧНИК KP.RU