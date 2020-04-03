Тюменские магазины выдают продавцам справки, чтобы они могли добраться до работы
Работникам тюменских магазинов стали выдавать специальные пропуски, чтобы они могли добраться до работы. Это нужно для проверяющих органов по соблюдению ограничений.
Как известно, с 28 марта в Тюменской области допускается работа только продуктовых магазинов или магазинов со смешанным ассортиментом. Так, многие крупные предприятия торговли, федеральные торговые сети стали выдавать своим сотрудникам справки или удостоверения.
– Делается это для того, чтобы в случае возникновения каких-то вопросов, например, у других граждан или у проверяющих органов по соблюдению ограничений, сотрудник торговой организации мог подтвердить то, что он действительно является сотрудником данной организации, – отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.
Он также добавил, что это связано с временными ограничениями работы предприятий розничной торговли, которые были установлены постановлением Правительства Тюменской области о ведении режима повышенной готовности. По словам Сидорова, в настоящее время каких-либо ограничений по передвижению продавцов магазинов либо других категорий граждан в регионе не введено.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские полицейские продолжают проводить профилактическую работу с жителями региона. Стражи порядка разъясняют необходимость соблюдения установленных запретов на нахождение в парках, скверах, набережных и детских площадках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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