Тюменские магазины выдают продавцам справки, чтобы они могли добраться до работы

3 Апр 2020 2020-04-03T11:45:02+03:00

Это нужно для проверяющих органов по соблюдению ограничений

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Работникам тюменских магазинов стали выдавать специальные пропуски, чтобы они могли добраться до работы. Это нужно для проверяющих органов по соблюдению ограничений.

Как известно, с 28 марта в Тюменской области допускается работа только продуктовых магазинов или магазинов со смешанным ассортиментом. Так, многие крупные предприятия торговли, федеральные торговые сети стали выдавать своим сотрудникам справки или удостоверения.

– Делается это для того, чтобы в случае возникновения каких-то вопросов, например, у других граждан или у проверяющих органов по соблюдению ограничений, сотрудник торговой организации мог подтвердить то, что он действительно является сотрудником данной организации, – отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Он также добавил, что это связано с временными ограничениями работы предприятий розничной торговли, которые были установлены постановлением Правительства Тюменской области о ведении режима повышенной готовности. По словам Сидорова, в настоящее время каких-либо ограничений по передвижению продавцов магазинов либо других категорий граждан в регионе не введено.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские полицейские продолжают проводить профилактическую работу с жителями региона. Стражи порядка разъясняют необходимость соблюдения установленных запретов на нахождение в парках, скверах, набережных и детских площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU