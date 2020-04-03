3 Апр 2020 2020-04-03T11:15:31+03:00

Тюменцы получили информацию о переносе экзаменов для 9 и 11 классов. Фото - pixabay.com.

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Тюменцы в мессенджерах получили информацию о переносе экзаменов для 9 и 11 классов. Эта информация не соответствует действительности.

– Об отмене экзаменов речи не идет. Сроки выпускных экзаменов перенесены. ОГЭ в 9 классах начнется с 9 июня, ЕГЭ в 11 классах – с 8 июня, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в мессенджерах тюменцев появился очередной фейк о продлении дистанционной формы обучения. Эта информация также не соответствует действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU