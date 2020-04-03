2020-04-03T11:16:49+03:00
Происшествия

Тоболяк, отправившийся порыбачить на Иртыш, провалился под лед

Мужчина сам вызвал спасателей
Вадим Бегун
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Тоболяк, отправившийся порыбачить на Иртыш, провалился под лед. Фото - pixabay.com.Тоболяк, отправившийся порыбачить на Иртыш, провалился под лед. Фото - pixabay.com.
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В Тобольском районе произошло ЧП. Мужчина, прибывший на Иртыш с рыбацким снаряжением, провалился под лед.

Известно, рыбак оставил автомобиль на берегу, сам вышел на лед. Провалившись, он все же сумел выбраться на берег.

– Тоболяк вызвал спасателей. Прибыв на место, они передали пострадавшего службе скорой помощи, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пострадавший успел замерзнуть, но его жизни ничего не угрожает, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская чета пенсионеров спасла жизнь бабушке и ее трехлетнему внуку. Дело в том, что мальчик провалился под лед, родственница кинулась его спасать и сама оказалась в воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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