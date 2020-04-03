2020-04-03T09:59:41+03:00
Здоровье

Чистота – залог здоровья: тюменцам рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома

Туалет нужно мыть в последнюю очередь
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома.Тюменцам рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома.Фото: Вадим Бегун
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Специалисты отмечают: влажную уборку в доме необходимо проводить два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если же в доме есть больной человек, ее нужно делать каждый день и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

– Вымойте с мылом дверные ручки, к которым прикасаетесь, когда приходите домой. Выключатели, спинки стульев, не обитые тканью, протрите салфеткой с антисептиком. Ручки шкафов, письменный стол, полки следует вымыть с мылом или протереть салфеткой. Кухонные столешницы – с применением средств бытовой химии. Что касается бытовой техники, то надо протереть панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также порекомендовали вымыть смесители с применением средств бытовой химии, которые после необходимо тщательно смыть горячей водой. Та же процедура – для раковин. Туалетные принадлежности можно дополнительно обработать салфетками с антисептиком на основе спирта (если в доме есть больной человек). А вот туалет следует вымыть в последнюю очередь, при этом использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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