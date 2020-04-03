Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем

3 Апр 2020 2020-04-03T09:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Заведующий инфекционным отделением, врача-инфекционист высшей категории Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев прокомментировал наиболее популярные мифы о коронавирусе. Медик заявил, что информированность – одно из самых эффективных средств от пандемии.

Чрезмерное употребление алкоголя не только не способно «продезинфицировать» организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счет угнетения иммунной системы, отмечает специалист. Также он сообщил, что поедание чеснока, лука и имбиря может быть полезно для улучшения общего состояния здоровья, но защитить полностью от COVID-19 они не способны.

– Использовать кулинарный порошок в качестве лекарства категорически не рекомендуется, поскольку такое лечение может привести ухудшению здоровья. Прием внутрь двуокиси хлора даже в небольших дозах может вызвать интоксикацию с тошнотой, рвотой и диареей. Максимум, для чего годится диоксид хлора дома – это обработка поверхностей во время влажной уборки с целью дезинфекции, – сообщил Селезнев.

Также врач отметил, что категорически не рекомендуется принимать сильнодействующие лекарства, в том числе антибиотики, «на всякий случай». Это создает сильную нагрузку на печень и грозит формированием устойчивых штаммов. По его словам, может случиться так, что когда больному действительно потребуется помощь – препараты окажутся бессильны, и процесс выздоровления сильно осложнится и затянется.

ИСТОЧНИК KP.RU