2020-04-03T09:35:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем

Денис Селезнев развеял мифы о новой инфекции
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем. Фото - Татьяна Ситникова.Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем. Фото - Татьяна Ситникова.
Изменить размер текста:

Заведующий инфекционным отделением, врача-инфекционист высшей категории Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев прокомментировал наиболее популярные мифы о коронавирусе. Медик заявил, что информированность – одно из самых эффективных средств от пандемии.

Чрезмерное употребление алкоголя не только не способно «продезинфицировать» организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счет угнетения иммунной системы, отмечает специалист. Также он сообщил, что поедание чеснока, лука и имбиря может быть полезно для улучшения общего состояния здоровья, но защитить полностью от COVID-19 они не способны.

– Использовать кулинарный порошок в качестве лекарства категорически не рекомендуется, поскольку такое лечение может привести ухудшению здоровья. Прием внутрь двуокиси хлора даже в небольших дозах может вызвать интоксикацию с тошнотой, рвотой и диареей. Максимум, для чего годится диоксид хлора дома – это обработка поверхностей во время влажной уборки с целью дезинфекции, – сообщил Селезнев.

Также врач отметил, что категорически не рекомендуется принимать сильнодействующие лекарства, в том числе антибиотики, «на всякий случай». Это создает сильную нагрузку на печень и грозит формированием устойчивых штаммов. По его словам, может случиться так, что когда больному действительно потребуется помощь – препараты окажутся бессильны, и процесс выздоровления сильно осложнится и затянется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чистота – залог здоровья: тюменцам рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома
Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем
В Тобольске автобусы будут ездить только утром и вечером
В Тобольске мужчина зарезал двух друзей
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Вышедший из тюрьмы тюменец принялся угрожать престарелой матери скалкой
На тюменца завели уголовное дело за чтение чужого письма
Тобольское ПАТП оштрафовали за незаконный сбор с пассажиров
В Тобольске «проснулись от зимней спячки» велосипедные воры
Погода на 3 апреля в Тюмени: без осадков
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года по-прежнему составляет четыре человека
Самолета из Италии в Тюмень ждать не стоит
Продление нерабочей недели в Тюмени: власти Тюменской области сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции
В Тюмени в первый весенний месяц родилось 1060 малышей
«Количество не снижается»: тюменские автоинспекторы останавливают пьяных водителей
В Тюменской области вспоминают погибших в страшной авиакатастрофе 8 лет назад
Жители Тюмени расскажут, что им особо дорого в городе
Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения
В Тюмени работник депо попала под поезд
Тюменцам доставят домой пенсии и пособия
Чуть более десяти процентам тюменцев рекомендовали работать из дома
Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью
Тюменцы получат образовательную информацию на период карантина