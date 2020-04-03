3 Апр 2020 2020-04-03T09:08:11+03:00

В Тобольске автобусы будут ездить только утром и вечером. Фото: Вадим Бегун

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Общественный транспорт Тобольска переходит в режим работы «утро – вечер». Это связано с введением с сегодняшнего дня, 3 апреля, на территории Тюменской области всеобщей самоизоляции.

– Автобусы городских маршрутов будут выходить на линию с 06.00 до 09.00, а затем с 17.00 до 21.00. В ближайшее время будет опубликовано расписание на официальном сайте АО «Тобольское ПАТП» www.tpatp.ru, в группе в социальной сети «ВКонтакте». Также будут размещены графики движения на остановках, – сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что АО «Тобольское ПАТП» привлекли к административной ответственности. Поводом к штрафу послужило необоснованное взимание с пассажиров сбора за предварительную продажу билетов. Изначально на незаконные действия предприятия пожаловался мужчина, решивший добраться из Тобольска до Тюмени на автобусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU