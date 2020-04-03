2020-04-03T08:49:30+03:00
Происшествия

В Тобольске мужчина зарезал двух друзей

В настоящее время горожанин заключен под стражу
Вадим Бегун
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В Тобольске мужчина зарезал двух друзей. Фото - СК по Тюменской области.В Тобольске мужчина зарезал двух друзей. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего горожанина. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек.

– В ночь с 30 на 31 марта 2020 года обвиняемый с друзьями распивал алкоголь у себя в квартире в микрорайоне Иртышский. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов одному, а затем второму товарищу. От полученных ранений мужчины скончались на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в убийстве. Мужчина зарезал своего знакомого тремя ударами ножа в живот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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