Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года по-прежнему составляет четыре человека
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года по-прежнему составляет четыре человека.
– У всех состояние стабильное, у одного стабильно тяжелое, у других удовлетворительное. На карантине находятся чуть более пяти тысяч человек, вышло около 3,5 тысячи. В обсерваторе – 27 человек, контактных лиц в инфекционной больнице – 25 человек. Ситуация в регионе под контролем, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Стоит отметить, что по последним данным всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в России и мире на заседании оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу принято решение ввести режим самоизоляции. Распоряжение начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня, 3 апреля. Об этом в специальном сообщении объявил глава региона Александр Моор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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