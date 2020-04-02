2 Апр 2020 2020-04-02T22:57:05+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года по-прежнему составляет четыре человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года по-прежнему составляет четыре человека.

– У всех состояние стабильное, у одного стабильно тяжелое, у других удовлетворительное. На карантине находятся чуть более пяти тысяч человек, вышло около 3,5 тысячи. В обсерваторе – 27 человек, контактных лиц в инфекционной больнице – 25 человек. Ситуация в регионе под контролем, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Стоит отметить, что по последним данным всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в России и мире на заседании оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу принято решение ввести режим самоизоляции. Распоряжение начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня, 3 апреля. Об этом в специальном сообщении объявил глава региона Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU