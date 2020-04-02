2 Апр 2020 2020-04-02T17:02:13+03:00

В Тюмени в первый весенний месяц родилось 1060 малышей. Фото - pixabay.com.

Это на 32 больше, чем в прошлом году

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В марте в Тюмени родилось 1060 малышей. Это на 32 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего же с начала года на свет появилось 3 144 ребенка.

– В марте брачными узами себя связали 369 пар. С начала года в областном центре зарегистрирован 1071 брак, – рассказали в пресс-службе комитета ЗАГС администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с 28 по 31 марта родились 144 малыша. Больше всего детей приняли акушеры перинатального центра: там на свет появились 39 девочек и 35 мальчиков. У двух мам родились двойни.

Еще 31 малыш – 19 мальчиков и 12 девочек – появились на свет в роддоме № 3, 39 младенцев – 21 мальчик и 18 девочек – в роддоме № 2. Две мамы родили по четвертому ребенку.

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У двух мам появилось по четвертому ребенку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU