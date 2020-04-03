Погода на 3 апреля в Тюмени: без осадков

3 Апр 2020 2020-04-03T05:00:34+03:00

В Тюмени сегодня будет без осадков. Фото: Вадим Бегун

Почти весь день будет пасмурно

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Сегодня, 3 апреля, погода в Тюмени порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет около нуля градусов, днем – плюс 8 – 9. Вечером столбики термометров покажут 3 – 6 градусов выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл – дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно.

Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.

ИСТОЧНИК KP.RU