3 Апр 2020 2020-04-03T05:40:13+03:00

В Тобольске «проснулись от зимней спячки» велосипедные воры. Фото - УМВД по Тюменской области.

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За одни лишь сутки тобольские полицейские задержали и доставили в отдел четырех мужчин, подозреваемых в краже велосипедов. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Двое тоболяков украли два велосипеда, которые хранились в подъезде многоэтажного дома в 4-м микрорайоне. Злоумышленники планировали продать похищенное. Оба велосипеда принадлежат местной жительнице, которая оценила ущерб в восемь тысяч рублей.

– Еще два велосипеда пропали из подъездов домов, расположенных в 15-м микрорайоне, сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Двое доставленных в отдел молодых людей пояснили, что украли транспорт для использования в личных целях, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время похищенное изъято и будет возвращены законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU