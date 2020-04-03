В Тобольске «проснулись от зимней спячки» велосипедные воры
За одни лишь сутки тобольские полицейские задержали и доставили в отдел четырех мужчин, подозреваемых в краже велосипедов. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Двое тоболяков украли два велосипеда, которые хранились в подъезде многоэтажного дома в 4-м микрорайоне. Злоумышленники планировали продать похищенное. Оба велосипеда принадлежат местной жительнице, которая оценила ущерб в восемь тысяч рублей.
– Еще два велосипеда пропали из подъездов домов, расположенных в 15-м микрорайоне, сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Двое доставленных в отдел молодых людей пояснили, что украли транспорт для использования в личных целях, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время похищенное изъято и будет возвращены законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU