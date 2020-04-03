Тобольское ПАТП оштрафовали за незаконный сбор с пассажиров

3 Апр 2020 2020-04-03T06:20:25+03:00

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АО «Тобольское ПАТП» привлекли к административной ответственности. Поводом к штрафу послужило необоснованное взимание с пассажиров сбора за предварительную продажу билетов. Изначально на незаконные действия предприятия пожаловался мужчина, решивший добраться с Тобольска до Тюмени на автобусе.

– Организация занимает доминирующее положение на товарном рынке оказания услуг автовокзала по продаже билетов на территории Тобольска. Сбор с пассажиров за предварительную продажу билетов составлял 20 рублей, и взимался на протяжении 2018 года – первой половины 2019 года. В конце июня 2019 года такой сбор был отменен, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что действующим законодательством не предусмотрена возможность взимания автовокзалами сбора за предварительную продажу билетов. Таким образом, действия АО были признаны нарушающими Федеральный закон «О защите конкуренции». Вынесено постановление о привлечении организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 562 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU