2020-04-03T07:00:28+03:00
Происшествия

На тюменца завели уголовное дело за чтение чужого письма

Мужчина нарушил тайну почтовых сообщений
Вадим Бегун
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На тюменца завели уголовное дело за чтение чужого письма. Фото - СК по Тюменской области.На тюменца завели уголовное дело за чтение чужого письма. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении тайны почтовых сообщений.

В марте 2019 года между обвиняемым и потерпевшей был заключен договор найма квартиры, расположенной в поселке Московский Тюменского района. К концу ноября у женщины образовалась задолженность, и договор был расторгнут. Наймодатель намеревался обратиться в суд.

– В один из дней с декабря 2019 по январь 2020 года мужчина обнаружил в почтовом ящике письмо от косметической компании, которое было адресовано женщине-нанимателю квартиры. Обвиняемый вскрыл конверт и прочитал письмо, в котором содержались требования о задолженности потерпевшей перед компанией. Это письмо он приложил к исковому заявлению о взыскании задолженности по договору найма, которое подал в суд, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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