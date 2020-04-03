На тюменца завели уголовное дело за чтение чужого письма

3 Апр 2020 2020-04-03T07:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении тайны почтовых сообщений.

В марте 2019 года между обвиняемым и потерпевшей был заключен договор найма квартиры, расположенной в поселке Московский Тюменского района. К концу ноября у женщины образовалась задолженность, и договор был расторгнут. Наймодатель намеревался обратиться в суд.

– В один из дней с декабря 2019 по январь 2020 года мужчина обнаружил в почтовом ящике письмо от косметической компании, которое было адресовано женщине-нанимателю квартиры. Обвиняемый вскрыл конверт и прочитал письмо, в котором содержались требования о задолженности потерпевшей перед компанией. Это письмо он приложил к исковому заявлению о взыскании задолженности по договору найма, которое подал в суд, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU