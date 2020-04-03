Вышедший из тюрьмы тюменец принялся угрожать престарелой матери скалкой

3 Апр 2020 2020-04-03T07:40:19+03:00

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В отдел полиции села Исетское поступил звонок об угрозе убийством. Сельской жительнице угрожал собственный сын – деревянной скалкой он хотел причинить вред здоровью женщины.

В доме с пожилой семейной парой проживает их 57-летний сын. Мужчина всего месяц назад освободился из тюрьмы и за это время не нашел себе работу.

– В один из вечеров он пришел домой пьяным. Подозреваемый стал вести себя агрессивно по отношению к родителям. Попытка успокоить сына для 80-летней матери чуть не обернулась трагическими последствиями. Мужчина схватил скалку и с угрозами замахнулся на пожилую женщину. За жену вступился пенсионер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Испугавшись за свое здоровье и жизнь, пожилые люди обратились в полицию. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Житель Исетского района отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU