«Количество не снижается»: тюменские автоинспекторы останавливают пьяных водителей

2 Апр 2020 2020-04-02T16:59:27+03:00

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Семьдесят нетрезвых водителей остановили автоинспекторы на дорогах Тюменской области. Из них двое сели пьяными за руль повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

– Из 27 нетрезвых автомобилистов, которых задержали вчера, 1 апреля, 14 остановлены в Тюмени и Тюменском районе, по одному – в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Голышмановском, Омутинском, Уватском районах и Тобольске, четверо – в Ишиме и Ишимском районе, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что большинство тюменцев, управлявших автомобилем под воздействием алкоголя, это молодые люди от 25 до 35 лет, среди нетрезвых автомобилистов была 24-летняя жительница областного центра.

ГИБДД призывает жителей области соблюдать ограничения, установленные в регионе в период повышенной готовности, находиться дома и, конечно, не совершать поездок в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU