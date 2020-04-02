В Тюменской области вспоминают погибших в страшной авиакатастрофе 8 лет назад
Восемь лет назад, 2 апреля 2012 года, под Тюменью произошла страшная авиакатастрофа: разбился самолет ATR-72. Жертвами ЧП стали 33 человека – четыре члена экипажа и 29 пассажиров. Еще двое скончались через несколько дней после госпитализации. В живых остались лишь десять человек.
Самолет выполнял рейс по маршруту Тюмень – Сургут. Через 1 минуту и 37 секунд после взлета он упал в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся. Согласно итоговому заключению комиссии Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения самолета стал отказ от противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом.
Через год на месте катастрофы установили мемориал в память обо всех погибших, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU