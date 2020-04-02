2 Апр 2020 2020-04-02T14:29:31+03:00

В Тюменской области вспоминают погибших в страшной авиакатастрофе 8 лет назад. Фото - pixabay.com.

В живых тогда остались лишь десять человек

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Восемь лет назад, 2 апреля 2012 года, под Тюменью произошла страшная авиакатастрофа: разбился самолет ATR-72. Жертвами ЧП стали 33 человека – четыре члена экипажа и 29 пассажиров. Еще двое скончались через несколько дней после госпитализации. В живых остались лишь десять человек.

Самолет выполнял рейс по маршруту Тюмень – Сургут. Через 1 минуту и 37 секунд после взлета он упал в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся. Согласно итоговому заключению комиссии Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения самолета стал отказ от противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом.

Через год на месте катастрофы установили мемориал в память обо всех погибших, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU