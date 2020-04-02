2 Апр 2020 2020-04-02T14:10:22+03:00

Жители Тюмени расскажут, что им особо дорого в городе. Фото: Вадим Бегун

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Тюменцы расскажут, что им особо дорого в областном центре. Их ответы ждут на портале городских опросов «Я решаю!».

Многие гости Тюмени делятся положительными впечатлениями о городе. Их восхищают набережная, мост Влюбленных, ухоженные парки и скверы, тихие самобытные улицы в исторической части, динамичные новые районы, оживлённые громады транспортных развязок и путепроводов, масштабная застройка микрорайонов.

– Наш город прекрасен и разнообразен, неудивительно, что многие влюбляются в него после первого же визита. А что дорого именно вам? Какие достопримечательности вы готовы в первую очередь продемонстрировать приезжим? Какими людьми и достижениями земли тюменской гордитесь? – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Отдать свой голос любимой достопримечательности и ответить на вопросы можно, пройдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU