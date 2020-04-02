2 Апр 2020 2020-04-02T14:03:07+03:00

Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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В мессенджерах тюменцев появился очередной фейк о продлении дистанционной формы обучения. Эта информация не соответствует действительности.

– На данный момент начало четвертой учебной четверти в школах региона планируется на 6 апреля и продлится в дистанционном формате до 10 апреля, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

Жителей Тюменской области призвали быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в мессенджерах начала распространяться информация о том, что въезд в Тюмень для жителей из других регионов закрыт. Она также не соответствует действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU