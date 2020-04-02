2020-04-02T14:03:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения

Очередная ложная информация гуляет в мессенджерах
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

В мессенджерах тюменцев появился очередной фейк о продлении дистанционной формы обучения. Эта информация не соответствует действительности.

– На данный момент начало четвертой учебной четверти в школах региона планируется на 6 апреля и продлится в дистанционном формате до 10 апреля, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

Жителей Тюменской области призвали быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в мессенджерах начала распространяться информация о том, что въезд в Тюмень для жителей из других регионов закрыт. Она также не соответствует действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцев напугали фейком о закрытии въезда в город

В оперштабе заявили, что эта информация ложная (подробнее)

Тюменцев предупреждают: фейки о коронавирусе наказуемы

Общественность призывают быть менее доверчивой к случайным слухам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Количество не снижается»: тюменские автоинспекторы останавливают пьяных водителей
В Тюменской области вспоминают погибших в страшной авиакатастрофе 8 лет назад
Жители Тюмени расскажут, что им особо дорого в городе
Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения
В Тюмени работник депо попала под поезд
Тюменцам доставят домой пенсии и пособия
Чуть более десяти процентам тюменцев рекомендовали работать из дома
Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью
Тюменцы получат образовательную информацию на период карантина
Улицы Тюмени станут мыть спецсредствами
Историк оценил поправки в Конституцию о праве россиян на жизнь без войны
Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы
Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью
В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев
«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Вышли покурить: молодой тюменец побил друга на лестничной площадке
На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы»
Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола
В Тюмени посинеет мост Влюбленных
Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь
В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
В Тюмени появилась улица «Сидим дома»
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей
Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"