Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения
В мессенджерах тюменцев появился очередной фейк о продлении дистанционной формы обучения. Эта информация не соответствует действительности.
– На данный момент начало четвертой учебной четверти в школах региона планируется на 6 апреля и продлится в дистанционном формате до 10 апреля, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.
Жителей Тюменской области призвали быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в мессенджерах начала распространяться информация о том, что въезд в Тюмень для жителей из других регионов закрыт. Она также не соответствует действительности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюменцев напугали фейком о закрытии въезда в город
В оперштабе заявили, что эта информация ложная (подробнее)
Тюменцев предупреждают: фейки о коронавирусе наказуемы
Общественность призывают быть менее доверчивой к случайным слухам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»