2020-04-02T14:04:29+03:00
Происшествия

В Тюмени работник депо попала под поезд

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени работник депо попала под поезд. Фото - pixabay.com.В Тюмени работник депо попала под поезд. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени работник вагонного эксплуатационного депо Войновка получила травму на рабочем месте. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Инцидент произошел 24 марта вечером.

– Женщина шла на свое рабочее место. Она нарушила утвержденную схему служебного прохода по станции Войновка, решив сократив путь. Работник подлезла под стоявший на пути полувагон в составе грузового поезда. Состав пришел в движение, в результате наезда колесом полувагона пострадавшая депо получила травму левой стопы, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников станции Войновка и саму женщину. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшей. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Количество не снижается»: тюменские автоинспекторы останавливают пьяных водителей
В Тюменской области вспоминают погибших в страшной авиакатастрофе 8 лет назад
Жители Тюмени расскажут, что им особо дорого в городе
Тюменцам рассылают фейк о продлении дистанционной формы обучения
В Тюмени работник депо попала под поезд
Тюменцам доставят домой пенсии и пособия
Чуть более десяти процентам тюменцев рекомендовали работать из дома
Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью
Тюменцы получат образовательную информацию на период карантина
Улицы Тюмени станут мыть спецсредствами
Историк оценил поправки в Конституцию о праве россиян на жизнь без войны
Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы
Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью
В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев
«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Вышли покурить: молодой тюменец побил друга на лестничной площадке
На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы»
Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола
В Тюмени посинеет мост Влюбленных
Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь
В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
В Тюмени появилась улица «Сидим дома»
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей
Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"