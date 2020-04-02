В Тюмени работник депо попала под поезд

2 Апр 2020 2020-04-02T14:04:29+03:00

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В Тюмени работник вагонного эксплуатационного депо Войновка получила травму на рабочем месте. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Инцидент произошел 24 марта вечером.

– Женщина шла на свое рабочее место. Она нарушила утвержденную схему служебного прохода по станции Войновка, решив сократив путь. Работник подлезла под стоявший на пути полувагон в составе грузового поезда. Состав пришел в движение, в результате наезда колесом полувагона пострадавшая депо получила травму левой стопы, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников станции Войновка и саму женщину. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшей. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU