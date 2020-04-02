2020-04-02T14:08:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам доставят домой пенсии и пособия

Также можно оставить заявку на доставку товаров первой необходимости
Вадим Бегун
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Тюменцам доставят домой пенсии и пособия.Тюменцам доставят домой пенсии и пособия.Фото: Вадим Бегун
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В апреле почтальоны доставят тюменцам пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты. Сейчас один процент получателей пенсии – клиентов «Почты России» – лично приходит за выплатами в отделения связи.

– По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители региона могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи. Кроме того, можно оплатить коммунальные услуги у почтальонов при помощи мобильного почтово-кассового терминала, – сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

С помощью терминала можно оформить подписку на периодические издания. Прием платежей происходит в режиме реального времени. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре отделения «Почты России» сегодня, 2 апреля, и завтра будут работать в установленном режиме. Клиентам предоставят весь перечень услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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