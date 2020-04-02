Чуть более десяти процентам тюменцев рекомендовали работать из дома

2 Апр 2020 2020-04-02T12:18:36+03:00

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Тринадцать опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что им рекомендовано работать из дома. Чаще всего это представители ИТ-профессий, реже – рабочий персонал.

– По 37% указали, что в помещениях увеличены периоды и количество уборок и что у них на работе измеряют температуру сотрудникам, 30 % – что были закуплены дополнительные антисептики. Кроме того, 23% сообщили, что в их компании не были введены никакие меры по борьбе с вирусом, – рассказали в пресс-службе HeadHunter.

Ранее компания провела онлайн-опрос среди соискателей из Тюменской области, и выяснила, какие меры по борьбе с распространением коронавируса введены в их компаниях.

В целом, 81% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения новой инфекции. Другие 19% опрошенных пока трудятся в привычном формате и ездят на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU