Тюменцы получат образовательную информацию на период карантина

2 Апр 2020 2020-04-02T12:22:38+03:00

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По поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова создан портал Урфодома.рф. Его разработала рабочая группа по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента.

– На портале можно найти лучшие интернет-ресурсы УФО, России и мира, позволяющие жителям округа получать в полном объеме информацию образовательного, научного и развивающего характера на период проведения мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, – сообщает официальный сайт полномочного представителя президента России в УрФО.

«Мы призываем жителей УрФО оставаться дома во время режима полной самоизоляции. Для этого мы рассмотрели более 100 онлайн проектов и отобрали наиболее интересные, чтобы повысить качество вашей жизни во время карантина. Мы продолжаем искать новые проекты и добавляем их в этот список каждый день», – говорится на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU