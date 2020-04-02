Улицы Тюмени станут мыть спецсредствами

2 Апр 2020 2020-04-02T10:51:52+03:00

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В ближайшие дни остановочные павильоны и магистральные улицы Тюмени начнут мыть с применением спецсредств. В настоящее время прорабатывается маршрут движения машин и графики уборки. Решение приняли на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города.

– Общественный транспорт регулярно дезинфицируют. Осуществляется мониторинг за тем, как УК проводят обработку подъездов дезинфицирующими средствами. Все сообщения жителей о нарушениях ставятся на контроль, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что управляющие компании ограничили доступ граждан к малым архитектурным формам, детским и спортивным площадкам на придомовых территориях. Мониторинг ведется по всем объектам.

В пресс-службе также заверили, что все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования города, работают.

ИСТОЧНИК KP.RU