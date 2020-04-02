2020-04-02T12:18:58+03:00
Общество

Историк оценил поправки в Конституцию о праве россиян на жизнь без войны

Таким образом государство берет на себя большую ответственность за своих граждан, отмечает эксперт
Есен Абилькенов
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В Конституции предлагают закрепить статус России как страны-миротворцаВ Конституции предлагают закрепить статус России как страны-миротворцаФото: pixabay.com
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Тюменский историк, краевед Александр Петрушин прокомментировал предложение внести в Конституцию РФ поправку, определяющую право граждан на жизнь без войны и статус России как страны-миротворца.

По словам эксперта, подобные постулаты активно поддерживались и в годы существования СССР, что не помешало стране вести активные военные действия в тех или иных случаях. Поэтому внесение поправок в современный текст Конституции наложит на государство большую ответственность, подразумевающую отказ от решений каких-либо международных вопросов силовыми методами.

– В советской идеологии также декларировалось, что мы за мир. Как сказал поэт: «Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины». Но это не мешало нам проводить отдельные военные операции, такие как в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии. Тогда нам объясняли введение войск необходимостью противостоять врагам, которые пытаются сбить наших товарищей с прогрессивного пути социализма. Однако с точки зрения международного права это была военная агрессия. Ввод войск в Афганистан в 1979 году также был продиктован необходимостью поддержки просоветских сил в стране.

С этой точки зрения предложенные поправки – это не высокие слова. Думаю, мы все мечтаем жить в мирной стране. И к этому надо стремиться. Я думаю, все нормальные люди категорически против силовых и военных способов разрешения международных противоречий и конфликтов. Сегодня для этого есть дипломатические методы и прочие варианты мирного улаживания взаимоотношений между государствами. Поэтому если это будет таким образом закреплено в Конституции, мы сможем требовать от государства соблюдения своего права на мир, опираясь на основной закон. Думаю, это очень важный момент, – подчеркнул Александр Петрушин.

Напомним, согласно пункту предложенной поправки в Конституцию Россия подтверждает свою приверженность миру и порядку и провозглашает себя страной-миротворцем. А также закрепляет за собой историческую миссию по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей, обеспечению мирного сосуществования государств и народов и недопустимости вмешательства во внутренние дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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