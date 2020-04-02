Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы

2 Апр 2020 2020-04-02T12:12:26+03:00

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Из больницы Ишима выписали 93-летнюю местную жительницу, которая провела на лечении в областной больнице более трех недель. В медучреждение ее доставили еще 6 марта с болями в животе, рвотой и жалобами на черный жидкий стул. Родственники сообщили, что живот у пожилой пациентки болел всю неделю.

По словам пресс-секретаря облбольницы № 4 Ишима Жанны Стрижак, пенсионерке экстренно ушили прободную язву желудка. Подобные случаи в практике местных врачей нередки. Однако, учитывая преклонный возраст больной, хирурги очень волновались за ее состояние здоровья.

– В отделении реанимации бабушка провела шестеро суток. Всё это время ей проводили поддерживающую терапию, делали перевязки, наблюдали за ее состоянием. После стабилизации состояния пожилую пациентку перевели в отделение хирургии, – рассказали в больнице.

Ее выписки ждали 7 детей, 15 внуков и 22 правнука. Они поблагодарили врачей, медсестер и всех сотрудников больницы, которые принимали участие в судьбе их родственницы.

ИСТОЧНИК KP.RU