2020-04-02T12:12:26+03:00
Здоровье

Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы

Бабушка жаловалась на боль в животе целую неделю
Вадим Бегун
Поделиться:
Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы. Фото - Жанна Стрижак.Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы. Фото - Жанна Стрижак.
Изменить размер текста:

Из больницы Ишима выписали 93-летнюю местную жительницу, которая провела на лечении в областной больнице более трех недель. В медучреждение ее доставили еще 6 марта с болями в животе, рвотой и жалобами на черный жидкий стул. Родственники сообщили, что живот у пожилой пациентки болел всю неделю.

По словам пресс-секретаря облбольницы № 4 Ишима Жанны Стрижак, пенсионерке экстренно ушили прободную язву желудка. Подобные случаи в практике местных врачей нередки. Однако, учитывая преклонный возраст больной, хирурги очень волновались за ее состояние здоровья.

– В отделении реанимации бабушка провела шестеро суток. Всё это время ей проводили поддерживающую терапию, делали перевязки, наблюдали за ее состоянием. После стабилизации состояния пожилую пациентку перевели в отделение хирургии, – рассказали в больнице.

Ее выписки ждали 7 детей, 15 внуков и 22 правнука. Они поблагодарили врачей, медсестер и всех сотрудников больницы, которые принимали участие в судьбе их родственницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чуть более десяти процентам тюменцев рекомендовали работать из дома
Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью
Тюменцы получат образовательную информацию на период карантина
Улицы Тюмени станут мыть спецсредствами
Историк оценил поправки в Конституцию о праве россиян на жизнь без войны
Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ишимскую долгожительницу с ушитой язвой желудка выписали из больницы
Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью
В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев
«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Вышли покурить: молодой тюменец побил друга на лестничной площадке
На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы»
Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола
В Тюмени посинеет мост Влюбленных
Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь
В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
В Тюмени появилась улица «Сидим дома»
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей
Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"