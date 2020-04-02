2020-04-02T09:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме

Количество клиентов, которые одновременно находятся в отделении, сократят
Вадим Бегун
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В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме. Фото - АО "Почта России".В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме. Фото - АО "Почта России".
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В Тюмени отделения Почты России сегодня, 2 апреля, и завтра будут работать в установленном режиме. Клиентам предоставят весь перечень услуг.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

– Мы предпринимаем меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, выдача масок и санитайзеров персоналу, – отметили в компании.

Однако несмотря на предпринятые меры, почта просит клиентов все же воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости. Пользоваться следует дистанционными каналами обслуживания. Так, на сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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