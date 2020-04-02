2020-04-02T09:19:21+03:00
Здоровье

«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове

Мужчине пришлось вызывать скорую помощь
Вадим Бегун
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Тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове.Тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени неосторожное обращение с книгой привело к внезапной потере слуха у 40-летнего тюменца. Инцидент случился вечером 31 марта, когда женщина случайно ударила супруга по голове романом в мягкой обложке.

– Мы бесились, и после этой неприятности у мужа появился звон в ушах. Да, он совсем не слышит, и глаза у него стали красные. Мне что-то страшно за него, – сообщила женщина диспетчеру скорой медицинской помощи.

Прибывшие заподозрили у мужчины разрыв барабанной перепонки. Пациента доставили в приемное отделение областной клинической больницы № 2. После обследования врач стационара диагностировал у пациента баротравму левого уха.

Тюменца отпустили домой без госпитализации. Сейчас он лечится, постоянно консультируясь со своим лечащим врачом по телефону.

– При кровотечении из уха наклоните голову пострадавшего в ту сторону, где есть повреждение, и приложите стерильную марлевую салфетку. После обязательно обратитесь за медицинской помощью, – посоветовал фельдшер скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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