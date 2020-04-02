«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове
В Тюмени неосторожное обращение с книгой привело к внезапной потере слуха у 40-летнего тюменца. Инцидент случился вечером 31 марта, когда женщина случайно ударила супруга по голове романом в мягкой обложке.
– Мы бесились, и после этой неприятности у мужа появился звон в ушах. Да, он совсем не слышит, и глаза у него стали красные. Мне что-то страшно за него, – сообщила женщина диспетчеру скорой медицинской помощи.
Прибывшие заподозрили у мужчины разрыв барабанной перепонки. Пациента доставили в приемное отделение областной клинической больницы № 2. После обследования врач стационара диагностировал у пациента баротравму левого уха.
Тюменца отпустили домой без госпитализации. Сейчас он лечится, постоянно консультируясь со своим лечащим врачом по телефону.
– При кровотечении из уха наклоните голову пострадавшего в ту сторону, где есть повреждение, и приложите стерильную марлевую салфетку. После обязательно обратитесь за медицинской помощью, – посоветовал фельдшер скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU