ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ

2 Апр 2020 2020-04-02T09:24:05+03:00

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Чистая прибыль Банка по итогам 2019 года составила 6,2 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за 2018 год.

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 12% – с 49,5 млрд руб. до 55,3 млрд руб..

Значения нормативов достаточности капитала на 31.12.2019 выполняются с существенным запасом: Н1.0 – 10,3%, Н1.1 – 9,5%, Н1.2 – 9,5%.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-» (прогноз «Стабильный»), Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В» (прогноз «Стабильный»), Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2» (прогноз «Позитивный»). В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+» (прогноз «Стабильный»).

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для банков-партнеров.