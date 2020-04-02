2020-04-02T05:00:30+03:00
Общество

Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдет мелкий дождь.В Тюмени пройдет мелкий дождь.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 2 апреля, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Утренний мелкий дождь днем сменится мокрым снегом, который должен закончиться до наступления вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 4–5 градусов, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берез.

В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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