Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь
Сегодня, 2 апреля, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Утренний мелкий дождь днем сменится мокрым снегом, который должен закончиться до наступления вечера.
Температура воздуха ночью будет плюс 4–5 градусов, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.
В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берез.
В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.
ИСТОЧНИК KP.RU