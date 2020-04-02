2020-04-02T07:52:16+03:00
Общество

В Тюмени посинеет мост Влюбленных

Область присоединяется к всероссийской акции
Вадим Бегун
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В Тюмени "посинеет" Мост Влюбленных.В Тюмени "посинеет" Мост Влюбленных.Фото: Вадим Бегун
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Тюменская область традиционно присоединяется к всероссийской акции «Зажги синим». Сегодня, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, синим цветом будет подсвечен мост Влюбленных.

К акции присоединятся также социально ориентированные некоммерческие организации. Как рассказала замдиректора НКО «Открой мне мир» Валерия Матвиенко, они ежегодно устраивают различные акции, информационные семинары, мастер-классы, а также флешмобы.

– В этом году все мы #сидимдома, но это не повод уйти в тень. Мы организовали флешмоб для соцсетей, в котором может поучаствовать каждый. Условия на нашей странице. А еще сегодня родители снимают в домашних условиях видеоконтент для сюжета, который покажут на местном телевидении, – сообщила Матвиенко.

Акция называется «#домаспользой», в ходе ее родители делятся тем, как и чем занимают детей с аутизмом на карантине в целях развития ребенка и формирования у него новых навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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