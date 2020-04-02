2020-04-02T07:53:50+03:00
Происшествия

Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола.Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени ранили ножом пенсионера. Подозреваемого задержали прямо на месте преступления: он отмывал следы крови с пола.

Потерпевший пригласил к себе домой знакомого, мужчины распивали спиртное. Дойдя до «кондиции», друзья поссорились. Как оказалось, они не сошлись в жизненной позиции из-за разницы в возрасте. 41-летний гость схватил кухонный нож и ударил им в грудь 65-летнего хозяина квартиры. Мужчина сумел выбраться из квартиры, врачей и полицейских вызвала его соседка.

– Прибывшие на место стражи порядка зашли в квартиру, где в это время подозреваемый пытался избавиться от следов преступления: мужчина отмывал нож, одежду и пол от следов крови потерпевшего. Заметив правоохранителей, злоумышленник оказал им сопротивление, однако скрыться с места ему не удалось, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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