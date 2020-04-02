2020-04-02T09:25:59+03:00
Общество

На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы»

Одна машина увлажняет около десяти километров дорожного полотна
Вадим Бегун
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На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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На улицах Тюмени продолжает свою работу вакуумно-подметальная техника. Так называемые пылесосы собирают пыль с проезжей части и тротуаров, а затем увлажняют дорожное покрытие.

– Наиболее эффективно проводить обеспыливание, когда на улицах мало автомобилей и пешеходов. В среднем в сутки на улично-дорожную сеть областного центра выходит семь единиц такой техники. Одна машина увлажняет около десяти километров дорожного полотна, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Васенин.

Также дорожные службы очищают от мусора прибордюрные зоны, моют перильные, барьерные ограждения, дорожные знаки и остановочные комплексы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подрядные организации уже приступили к уборке улиц. Для сбора пыли на дороги областного центра вышла вакуумно-подметальная техника, которую в народе называют пылесосом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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