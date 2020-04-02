2020-04-02T09:28:16+03:00
Происшествия

Вышли покурить: молодой тюменец побил друга на лестничной площадке

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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молодой тюменец побил друга на лестничной площадке.молодой тюменец побил друга на лестничной площадке.Фото: Ольга Крыльцова
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В заводоуковскую полицию поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома, что в подъезде между мужчинами происходит драка. На место происшествия тут же выехал участковый.

– Знакомые распивали спиртные напитки. Когда вышли на лестничную площадку покурить, завязалась словесная ссора, переросшая в драку. Один из друзей, 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за причинение вреда здоровью, в качестве аргумента решил применить силу в отношении оппонента. При этом он громко высказывал слова угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области

В ведомстве отметили, что дознавателем в отношении подозреваемого принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант дела отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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