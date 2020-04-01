2020-04-01T16:56:25+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники

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АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехникиАО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
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АО «ТранснефтьСибирь» приобрело девять автомобильных кранов на шасси «Урал» отечественного производства для нужд Специализированного транспортного управления (СТУ).

Данные подъемные сооружения оборудованы системами безопасного управления кранами и системами дистанционного контроля параметров работы крановой установки. Кроме того, вся техника оснащена дополнительными приспособлениями в виде навесных люлек для подъема, перемещения людей и безопасного проведения работ на высоте. Оборудование отвечает всем требованиям промышленной безопасности, техника в обязательном порядке поставлена на учет в Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

Всего до конца текущего года в филиалы АО «Транснефть – Сибирь» планируется приобретение 35 единиц автомобильной и спецтехники, из них 15 единиц поступит в Специализированное транспортное управление. Парк СТУ пополнится бульдозерами с рыхлителем, экскаваторами на гусеничном ходу, оборудованными дополнительными приспособлениями в виде вибропогружателя, шламового насоса, продольной фрезы. Районное нефтепроводное управление «Стрежевой» получит 9 единиц техники, в том числе, три самосвала, два агрегата для ремонта и обслуживания качалок с крано-манипуляторной установкой, передвижной сварочный агрегат, паропромысловую установку. В Тобольское управление магистральных нефтепроводов поступят два буксирных катера и столько же барж-площадок с аппарелью, а также пожарная автоцистерна.

Вся приобретаемая АО «Транснефть – Сибирь» спецтехника оснащается системами безопасности, в том числе, ГЛОНАСС, в целях обеспечения безопасных условий труда персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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